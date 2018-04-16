На Ямале незаконно прекратили расследование кражи бюджетных денег, выделенных на отлов бездомных собак

На Ямале прокуратура отменила постановление о прекращении расследования дела о хищении бюджетных денег, выделенных на отлов бездомных собак, передает корреспондент Накануне.RU.

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Следователь районного отдела полиции незаконно остановил расследование: не найдены виновники, которых следует привлечь к ответственности. Решение отменено прокуратурой района 16 апреля. Для устранения нарушений начальнику следственного управления окружной полиции внесено требование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, по данным следствия, администрация села Гыда и компания "Профдезинфекция" заключили муниципальный контракт. Исполнитель не реже раза в квартал в течение 2016 г. был обязан ловить бездомных животных. Контракт предусматривал также содержание, транспортировку и утилизацию 280 животных. Прокурорская проверка показала, что сотрудники компании выезжали на территорию села дважды – в марте и октябре 2016 г. При этом никакие предусмотренные контрактом работы не выполнялись: в период действия контракта поймано не более 60 бездомных собак. Несмотря на это, сотрудники сельской администрации подписали документы, по которым "поймано" было 280 животных. Материалы прокурорской проверки ушли полицейским, которые возбудили уголовное по статье "Мошенничество".

Добавим, в апреле в Салехарде с разницей в несколько дней бездомные собаки дважды напали на детей.