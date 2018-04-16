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"Удар по Сирии преследовал политические, а не военные цели" В субботу, 14 апреля, США при содействии Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирийской Арабской Республики. Всего с подлодок, кораблей и самолётов, практически не заходивших в сирийское пространство, было выпущено около 120 крылатых ракет.
16.04.2018
армия и ВПК  |  комментариев: 3
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 11


Железный Занавес-2: санкции приведут к краху сырьевой модели Санкции ведут к неизбежному разрушению сырьевой модели России, которая была возможной только в условиях партнерства с Западом. США никогда не простят России примерку на себя "доспехов СССР", присоединение Крыма, помощь Донбассу и Сирии и главное – международное обличение США. Несмотря на качели "лучше-хуже", отношения с Западом будут только ухудшаться.
16.04.2018
политика ;
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Новости
16.04.2018 12:32 Мск (14:32 Екб)
общество | Центральный ФО
Роскомнадзор начал блокировку Telegram
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Телеграм, Telegram, Роскомнадзор (2018) | Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
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"Информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам мессенджера.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Он разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Позднее создатель и владелец мессенджера Павел Дуров рассказал, что Telegramобойдёт блокировку встроенными методами.



Развитие сюжета: Ранее 16.04.2018 13:51 Мск
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16.04.2018 12:32 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:32 Екб


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Роскомнадзор начал блокировку Telegram
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