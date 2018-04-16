Роскомнадзор начал блокировку Telegram

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам мессенджера.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Он разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Позднее создатель и владелец мессенджера Павел Дуров рассказал, что Telegramобойдёт блокировку встроенными методами.