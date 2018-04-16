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от издателя  |  комментариев: 11


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политика ;
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Причиной крупного пожара на рынке в Нальчике могло стать замыкание проводки
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рынок, пожар, Нальчик, МЧС (2018) | Фото: МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Причиной возгорания на рынке в Нальчике могло стать замыкание электропроводки. Стало известно, когда он возобновит работу.

Как сообщалось ранее, сегодня около 6 часов утра загорелись торговые павильоны рынка "Центральный". Пожар локализован, его площадь, по уточненным данным, составила более 3 тысяч "квадратов".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы и правительства Кабардино-Балкарской республики, жертв и пострадавших нет. Усилие экстренных служб координирует постоянно действующая правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Нальчик, рынок, пожар, МЧС(2018)|Фото: МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Как пояснил ее руководитель Владимир Болотоков, ситуация на объекте находится под контролем, работу рынка в Нальчике восстановят в течение трех дней. По оценкам специалистов, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

рынок, пожар, Нальчик, МЧС(2018)|Фото: МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

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16.04.2018 12:31 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:31 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.04.2018 08:45 Мск
В Нальчике тушат пожар на центральном рынке: огонь охватил 2 тысячи квадратных метров








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Причиной крупного пожара на рынке в Нальчике могло стать замыкание проводки
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