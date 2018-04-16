Причиной крупного пожара на рынке в Нальчике могло стать замыкание проводки

Причиной возгорания на рынке в Нальчике могло стать замыкание электропроводки. Стало известно, когда он возобновит работу.

Как сообщалось ранее, сегодня около 6 часов утра загорелись торговые павильоны рынка "Центральный". Пожар локализован, его площадь, по уточненным данным, составила более 3 тысяч "квадратов".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы и правительства Кабардино-Балкарской республики, жертв и пострадавших нет. Усилие экстренных служб координирует постоянно действующая правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Как пояснил ее руководитель Владимир Болотоков, ситуация на объекте находится под контролем, работу рынка в Нальчике восстановят в течение трех дней. По оценкам специалистов, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.