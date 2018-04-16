Стала известна дата прощания с уральским журналистом Максимом Бородиным

18 апреля в Екатеринбурге состоится церемония прощания с журналистом Максимом Бородиным. Друзья и коллеги смогут проститься с ним в траурном зале городской больницы №40 в 12.00, сообщают представители издания, в котором он работал.

Журналиста похоронят на Арамильском кладбище.

Напомним, что Максим Бородин скончался 15 апреля в 9.30 в больнице. Ранее Накануне.RU писало, что журналист выпал из окна пятого этажа.

Правоохранительные органы продолжают расследование по данному инциденту.

Отметим, что в четверг вечером в Екатеринбурге неизвестные жестоко избили арматурой главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина.