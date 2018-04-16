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Новости
16.04.2018 14:03 Мск (16:03 Екб)
общество | Челябинская область
Экологический "народный сход" в Челябинске собрал немного горожан
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народный сход, Челябинск, (2018) | Фото: vk.com/stop_gok

В столице Южного Урала 14 апреля прошел народный сход "Челябинск, дыши". Организаторы планировали собрать на протестную акцию не менее 10 тыс. человек, однако, по их данным, в мероприятии приняли участие 2 тыс. 621 человек. По другим оценкам, участников митинга было много меньше.
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Организаторы народного схода требуют переноса из города самых опасных производств, модернизации менее вредных производств и создания эффективной системы экологического надзора. По словам координатора движения "Челябинск, дыши", бывшего вице-губернатора Николая Сандакова, в последние три года количество выбросов растет, и никто с этим ничего не делает.

"Миллион тонн грязи на головы челябинцев падает ежегодно. Власть бездействует, промышленники обнаглели и считают, что город и люди, которые в нем живут, это всего лишь цифры в статистике для решения своих экономических и электоральных задач. Но так больше продолжаться не может. Нас мало. 10 тыс. людей, это 1% от жителей города, и то не может здесь собраться. Для нас очевидно, что большинство людей сюда не пришло из-за страха", - заявил он.

народный сход, Челябинск, Николай сандаков,(2018)|Фото: vk.com/stop_gok

Одним из требований народного схода также стал запрет на строительство Томинского ГОКа. В связи с этим протестную акцию поддержали участники движения "Стоп-ГОК", а на митинге выступил один из организаторов движения Василий Московец.

"Сегодня мы приняли участие в народном сходе. Наша позиция была ещё раз озвучена, наши требования в части проблемы Томинского ГОКа включены в резолюцию", - говорится в сообщении группы. Однако, по данным организаторов народного схода, "сторонников Стоп ГОКа пришло не более 100 человек, а их союзники — "Офицеры России" и "За реальные дела" не были представлены даже визуально".

народный сход, Челябинск,(2018)|Фото: vk.com/stop_gok

Политолог Александр Мельников считает, что малая численность участников схода - это следствие того, что "на острие реальной и действенной борьбы за экологию Челябинска находятся региональные власти, которые добились федеральной поддержки".

Если это действительно так, то можно констатировать ,что подвергшемуся уголовному преследованию бывшему вице-губернатору Сандакову пока не удалось стать одним из лидеров экологического протеста в регионе.

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16.04.2018 14:03 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
16:03 Екб


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Экологический "народный сход" в Челябинске собрал немного горожан
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