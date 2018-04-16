"Сказали: "Поехали!" и скрылись": барокамеру, в которой тренировался Гагарин, украли в Москве

в этот день
16.04.18
15:23
В Екб.17:23
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал о том, как побеседовал с Путиным о Квачкове
МЧС: Половина объектов, проверенных после пожара в Кемерово, работает с нарушениями
На Ямале в аварии пострадали 17 вахтовиков. Подробности
Главное
Дворкович: Ответ на санкции США не повредит российской экономике

Тема дня
"Удар по Сирии преследовал политические, а не военные цели" В субботу, 14 апреля, США при содействии Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирийской Арабской Республики. Всего с подлодок, кораблей и самолётов, практически не заходивших в сирийское пространство, было выпущено около 120 крылатых ракет.
16.04.2018
армия и ВПК  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 11


Железный Занавес-2: санкции приведут к краху сырьевой модели Санкции ведут к неизбежному разрушению сырьевой модели России, которая была возможной только в условиях партнерства с Западом. США никогда не простят России примерку на себя "доспехов СССР", присоединение Крыма, помощь Донбассу и Сирии и главное – международное обличение США. Несмотря на качели "лучше-хуже", отношения с Западом будут только ухудшаться.
16.04.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
США заявили, что не предупреждали российскую сторону об ударе по Сирии
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 557

"Сказали: "Поехали!" и скрылись": барокамеру, в которой тренировался Гагарин, украли в Москве
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

барокамера для космонавтов (2018) | Фото: kosmonavtika.com

С парковки в Москве украли экспонат Музея космонавтики - сурдобарокамеру СКБ-48, в которой проходили испытания советские космонавты.
Читайте также:

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, с заявлением о краже экспоната со стоянки на 1-й Лыковской улице в полицию обратился эксперт Музея космонавтики по пилотированию полетов.

При этом хватились ценного экспоната практически через полгода: судя по показаниям заявителя, он мог быть украден в период с 19 октября 2017 года по 8 апреля нынешнего года.

По предварительным данным, ущерб составил 300 тысяч рублей. Подозреваемых ищут. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

барокамера для космонавтов(2018)|Фото: kosmonavtika.com

Как сообщает телеграм-канал Mash, выносить барокамеру с автостоянки злоумышленникам помогли охранники. Ее должны были отреставрировать к Дню Космонавтики. Мастер Анатолий Фабричнов забрал ее из музея и оставил на охраняемой стоянке в московском районе Строгино. В начале апреля Фабричнов вернулся за капсулой, но найти ее не смог. Охранники же ему сообщили, что капсулу забрали другие "реставраторы". По их словам, приехали десять человек, представились мастерами, погрузили капсулу в грузовик, сказали "Поехали!" и скрылись. Отмечается, что охранники документы у них не проверяли.

При поиске экспоната Фабричнов проверил пункты приема металла, но обнаружить ценную пропажу там не удалось. В итоге реставратор написал заявление в полицию, однако пообещал забрать, если тренировочную капсулу вернут.

Другие новости по темам: москва, сурдобарокамера, кража
16.04.2018 12:07 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:07 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

"Сказали: "Поехали!" и скрылись": барокамеру, в которой тренировался Гагарин, украли в Москве
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+