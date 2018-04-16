"Сказали: "Поехали!" и скрылись": барокамеру, в которой тренировался Гагарин, украли в Москве

С парковки в Москве украли экспонат Музея космонавтики - сурдобарокамеру СКБ-48, в которой проходили испытания советские космонавты.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, с заявлением о краже экспоната со стоянки на 1-й Лыковской улице в полицию обратился эксперт Музея космонавтики по пилотированию полетов.

При этом хватились ценного экспоната практически через полгода: судя по показаниям заявителя, он мог быть украден в период с 19 октября 2017 года по 8 апреля нынешнего года.

По предварительным данным, ущерб составил 300 тысяч рублей. Подозреваемых ищут. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Как сообщает телеграм-канал Mash, выносить барокамеру с автостоянки злоумышленникам помогли охранники. Ее должны были отреставрировать к Дню Космонавтики. Мастер Анатолий Фабричнов забрал ее из музея и оставил на охраняемой стоянке в московском районе Строгино. В начале апреля Фабричнов вернулся за капсулой, но найти ее не смог. Охранники же ему сообщили, что капсулу забрали другие "реставраторы". По их словам, приехали десять человек, представились мастерами, погрузили капсулу в грузовик, сказали "Поехали!" и скрылись. Отмечается, что охранники документы у них не проверяли.

При поиске экспоната Фабричнов проверил пункты приема металла, но обнаружить ценную пропажу там не удалось. В итоге реставратор написал заявление в полицию, однако пообещал забрать, если тренировочную капсулу вернут.