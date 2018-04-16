"Форум-групп" достроит только один дом проблемного ЖК "Кольцовский дворик" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге строительная компания "Форум-групп" закончит возводить только один дом ЖК "Кольцовский дворик". Об этом депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил на своей странице в Facebook.

"Областная прокуратура обобщила информацию о "Кольцовском дворике". Указали на то, что компания "Форум-групп" усмотрела экономическую целесообразность в достройке только того дома, который практически готов. Покупателям "квадратов" в двух других зданиях, находящихся на начальной стадии, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования будет предлагать квартиры на Рощинской", - пишет депутат.

Строительство "Кольцовского дворика" началось в 2013 году. По планам, комплекс должен был состоять из нескольких корпусов. Но полностью возведен всего один дом, его строительство планируется завершить в нынешнем году.