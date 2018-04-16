Житель Брянской области предстанет перед судом за попытку поджечь сотрудницу полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя утвердил новозыбковский межрайонный прокурор.

Днем 19 февраля участковый уполномоченный полиции прибыла для проверки сообщения о применении насилия в семье. Фигурант дела находился возле дома и выражался нецензурной бранью.

"С целью пресечения нарушения общественного порядка она потребовала прекратить противоправные действия, что вызвало недовольство мужчины. Он вынес из дома бутылку с бензином и облил им форменное обмундирование стража порядка, после чего попытался поджечь его зажигалкой", - говорится в сообщении.

Дело направлено в Новозыбковский городской суд.