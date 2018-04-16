В жилом доме в Екатеринбурге произошел неизвестный хлопок и начался пожар

В жилом доме в Екатеринбурге произошел хлопок неизвестного происхождения. После этого начался пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о происшествии в одной из квартир, расположенной на пятом этаже в пятиэтажном жилом доме на улице Бородина, поступил в 12 часов 35 минут по местному времени.

"По предварительной информации, произошел хлопок. Причина устанавливается. В результате хлопка выбиты стекла в квартире. По предварительной информации, других повреждений конструкций нет", - уточнили в ведомстве.

Последствия начавшегося пожара ликвидировали три единицы техники и 11 человек личного состава. В течение 40 минут пожарные справились с огнем. Из подъезда были эвакуированы семь человек, из них двое детей. Как добавили в МЧС, информации о пострадавших пока не поступало.

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.