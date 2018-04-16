МЧС: Половина объектов, проверенных после пожара в Кемерово, работает с нарушениями

МЧС выявило нарушения пожарной безопасности у половины зданий, проверенных после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

В зданиях неправильно работали автоматические системы противопожарной сигнализации и оповещения, были недочеты в противодымной защите. Кроме того, системы автоматического пожаротушения находились в неисправном состоянии, эвакуационные пути и выходы не соответствовали нормам, использовались легковоспламеняющиеся материалы, передает РИА Новости.

Всего инспекция проводилась на 38 тысячах объектов, включая 11,5 тысячи торгово-развлекательных центров. На 19 тысячах из них обнаружили 140 тысяч нарушений.

Напомним, массовые проверки начались после пожара в кемеровском торговом центре, где погибли 64 человека.