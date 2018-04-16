"ВУЗ-банк" на Среднем Урале вместо хранения денег заключал договор займа

Роспотребнадзор выявил нарушения в работе "ВУЗ-банка". Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, клиенты АО "ВУЗ-Банк" в Нижней Салде столкнулись с тем, что банк обманывал их и заключал договоры займа вместо вместо продления сроков по вкладам.

Сотрудники Роспотребнадзора региона в результате проверки установили, что АО "ВУЗ-Банк" в своих подразделениях осуществлял от имени ООО ФК "Лайф" заключение договоров займа на основании агентского договора. Клиенты "ВУЗ-банка" лишились законных прав по вкладам — в том числе, страховки.

Роспотребнадзор обязал "ВУЗ-банк" выплатить штраф обманутым клиентам. Свердловский Арбитражных суд и Верхнесалдинский районный суд согласились с такими требованиями. Теперь организация должна выплатить от 400 до 800 тысяч рублей убытков в пользу своих клиентов, а также штрафы и компенсация морального вреда.

Жалобы банка Свердловский областной суд оставил без удовлетворения.