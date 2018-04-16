Во Владивостоке китаец получил срок за убийство ребенка, который не захотел с ним выпить

Во Владивостоке вынесен обвинительный приговор за совершение убийства ребенка. Преступник надолго отправится в тюрьму.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Приморскому краю, на скамье подсудимых оказался 29-летний гражданин Китая. Как показало расследование, 14 августа прошлого года злоумышленник привел к себе домой 4-летнего ребенка, где предложил тому выпить спиртное. Но мальчик отказался пить и вместо этого начал кричать. Тогда китаец убил его на месте, задушив одеялом.

Суд назначил ему наказание в виде 22-х лет лишения свободы. Отбывать срок иностранец будет в исправительной колонии строгого режима.