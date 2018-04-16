Президент Сирии Башар Асад принял приглашение посетить Югру. Об этом говорится на странице официального штаба правительства Югры, передает корреспондент Накануне.RU.
Решение было принято по итогам встречи с российской делегацией.
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"Я был бы очень рад посетить ваш регион. Я бы хотел лучше узнать людей и место, где они живут", — процитировал депутат Госдумы Сергей Железняк слова Асада, обращенные к губернатору Югры Наталье Комаровой.
Также на встрече Башар Асад назвал удары по Сирии агрессией со стороны Запада.
Напомним, утром в субботу, 14 апреля, группировка войск США, Великобритании и Франции нанесла ракетный удар по объектам в Сирии. О погибших не сообщается, есть сведения о трех раненых гражданских лицах.