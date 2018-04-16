Президент Сирии Башар Асад принял приглашение посетить Югру. Об этом говорится на странице официального штаба правительства Югры, передает корреспондент Накануне.RU.



Решение было принято по итогам встречи с российской делегацией.

"Я был бы очень рад посетить ваш регион. Я бы хотел лучше узнать людей и место, где они живут", — процитировал депутат Госдумы Сергей Железняк слова Асада, обращенные к губернатору Югры Наталье Комаровой.

Также на встрече Башар Асад назвал удары по Сирии агрессией со стороны Запада.

Напомним, утром в субботу, 14 апреля, группировка войск США, Великобритании и Франции нанесла ракетный удар по объектам в Сирии. О погибших не сообщается, есть сведения о трех раненых гражданских лицах.

Губернатор Наталья Комарова, находящаяся в данный момент в Сирии прокомментировала этот инцидент и заверила, что работа российской делегации продолжится в соответствии с планом.