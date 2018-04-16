Управляющему "Сибирским банком реконструкции из развития" предъявлено требований на 338 миллионов

Конкурсному управляющему "Сибирским банком реконструкции и развития" (СБРР) предъявлены сотни требований о выплатах, передает корреспондент Накануне.RU.
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"По состоянию на 12 апреля, конкурсному управляющему предъявлены требования 450 заявителей на общую сумму 338 млн 208 тыс. руб. Они находятся на рассмотрении. Дата закрытия реестра требований кредиторов – 23 мая", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов.
Напомним, согласно отчетности кредитной организации, на 1 февраля обязательства финансовой организации составили 3 млрд 370 млн руб., что больше его активов в 2 млрд 630 млн руб. В феврале банк лишился лицензии, в марте был признан банкротом.