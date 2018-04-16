Управляющему "Сибирским банком реконструкции из развития" предъявлено требований на 338 миллионов

Конкурсному управляющему "Сибирским банком реконструкции и развития" (СБРР) предъявлены сотни требований о выплатах, передает корреспондент Накануне.RU.

"По состоянию на 12 апреля, конкурсному управляющему предъявлены требования 450 заявителей на общую сумму 338 млн 208 тыс. руб. Они находятся на рассмотрении. Дата закрытия реестра требований кредиторов – 23 мая", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, согласно отчетности кредитной организации, на 1 февраля обязательства финансовой организации составили 3 млрд 370 млн руб., что больше его активов в 2 млрд 630 млн руб. В феврале банк лишился лицензии, в марте был признан банкротом.