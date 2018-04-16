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армия и ВПК  |  добавить комментарий
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от издателя  |  комментариев: 11


Железный Занавес-2: санкции приведут к краху сырьевой модели Санкции ведут к неизбежному разрушению сырьевой модели России, которая была возможной только в условиях партнерства с Западом. США никогда не простят России примерку на себя "доспехов СССР", присоединение Крыма, помощь Донбассу и Сирии и главное – международное обличение США. Несмотря на качели "лучше-хуже", отношения с Западом будут только ухудшаться.
16.04.2018
политика ;
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Управляющему "Сибирским банком реконструкции из развития" предъявлено требований на 338 миллионов
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банковская карта, перевод, счет (2017) | Фото: humanstory.ru

Конкурсному управляющему "Сибирским банком реконструкции и развития" (СБРР) предъявлены сотни требований о выплатах, передает корреспондент Накануне.RU.
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"По состоянию на 12 апреля, конкурсному управляющему предъявлены требования 450 заявителей на общую сумму 338 млн 208 тыс. руб. Они находятся на рассмотрении. Дата закрытия реестра требований кредиторов – 23 мая", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, согласно отчетности кредитной организации, на 1 февраля обязательства финансовой организации составили 3 млрд 370 млн руб., что больше его активов в 2 млрд 630 млн руб. В феврале банк лишился лицензии, в марте был признан банкротом.

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16.04.2018 11:23 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
13:23 Екб


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Управляющему "Сибирским банком реконструкции из развития" предъявлено требований на 338 миллионов
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