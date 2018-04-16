Бывший директор по развитию AliExpress назначен вице-президентом Сбербанка

Бывший директор по развитию компании AliExpress Марк Завадский назначен вице-президентом Сбербанка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Сбербанк объявляет о назначении Марка Завадского на должность вице-президента по стратегическим цифровым партнерствам. На этой позиции он будет отвечать за развитие партнерских отношений с ведущими российскими и международными цифровыми компаниями", - говорится в сообщении.

Завадский приступит к работе на новом посту во второй половине мая 2018 года.

Отмечается, что до прихода в Сбербанк Завадский на протяжении четырех лет работал в компании AliExpress директором по развитию бизнеса в России и СНГ, а также возглавлял представительство Alibaba Group в России.