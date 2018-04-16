"Библионочь-2018" в Нижнем Тагиле будет посвящена 100-летию библиотеки

20 апреля в 19 часов жителей Нижнего Тагила ждут в Центральной городской библиотеке, где в течение нескольких часов будут работать различные творческие площадки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Так, в центре адаптивной культуры для читателей будут организованы экскурсии в темноте, чтение тактильных книг, а также тактильные экскурсии по выставке деревянных моделей и просмотр фрагментов фильмов с тифлокомментированием. В студии звукозаписи "РазноЧтения" можно будет попробовать себя в роли радиоведущего – поздравить любимую библиотеку, прочитать стихотворение или отрывок из литературного произведения. Лучшие аудиозаписи появятся на сайте Центральной библиотеки.

В одном из залов читателям покажут старинные журналы начала 20-го века и подшивки тагильских газет 30-х годов. В отделе обслуживания все желающие смогут принять участие в квесте "Библиотекарь – полное погружение" и в фотосессии "Книга вместо лица".

Для маленьких посетителей запланированы: кукольные спектакли и чтение сказок, мастер-классы по изготовлению волшебной палочки и черлидингу, конкурс кричалок и рисование песком. Взрослые могут посетить "Уроки каллиграфии", где их научат основам росписи по ткани. Салон гаданий "БиблиоМагия", площадка интеллектуальных игр "Знаниум", литературный чат, квиз "Мегамозг", игротека "Настолки", литературное кафе "Юбилейное" – вот далеко не полный перечень развлечений, которые готовят библиотекари к ежегодной всероссийской акции.