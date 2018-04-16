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армия и ВПК  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
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от издателя  |  комментариев: 11


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политика ;
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"Библионочь-2018" в Нижнем Тагиле будет посвящена 100-летию библиотеки
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книги, библиотека, алупка (2017) | Фото:администрация Ялты

20 апреля в 19 часов жителей Нижнего Тагила ждут в Центральной городской библиотеке, где в течение нескольких часов будут работать различные творческие площадки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Так, в центре адаптивной культуры для читателей будут организованы экскурсии в темноте, чтение тактильных книг, а также тактильные экскурсии по выставке деревянных моделей и просмотр фрагментов фильмов с тифлокомментированием. В студии звукозаписи "РазноЧтения" можно будет попробовать себя в роли радиоведущего – поздравить любимую библиотеку, прочитать стихотворение или отрывок из литературного произведения. Лучшие аудиозаписи появятся на сайте Центральной библиотеки.

В одном из залов читателям покажут старинные журналы начала 20-го века и подшивки тагильских газет 30-х годов. В отделе обслуживания все желающие смогут принять участие в квесте "Библиотекарь – полное погружение" и в фотосессии "Книга вместо лица".

Для маленьких посетителей запланированы: кукольные спектакли и чтение сказок, мастер-классы по изготовлению волшебной палочки и черлидингу, конкурс кричалок и рисование песком. Взрослые могут посетить "Уроки каллиграфии", где их научат основам росписи по ткани. Салон гаданий "БиблиоМагия", площадка интеллектуальных игр "Знаниум", литературный чат, квиз "Мегамозг", игротека "Настолки", литературное кафе "Юбилейное" – вот далеко не полный перечень развлечений, которые готовят библиотекари к ежегодной всероссийской акции.

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16.04.2018 08:50 Мск | Нижний Тагил | Давыдов Денис
10:50 Екб


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"Библионочь-2018" в Нижнем Тагиле будет посвящена 100-летию библиотеки
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