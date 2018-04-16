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16.04.2018
армия и ВПК  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 11


Железный Занавес-2: санкции приведут к краху сырьевой модели Санкции ведут к неизбежному разрушению сырьевой модели России, которая была возможной только в условиях партнерства с Западом. США никогда не простят России примерку на себя "доспехов СССР", присоединение Крыма, помощь Донбассу и Сирии и главное – международное обличение США. Несмотря на качели "лучше-хуже", отношения с Западом будут только ухудшаться.
16.04.2018
политика ;
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Новости
16.04.2018 11:04 Мск (13:04 Екб)
общество | В России
86% россиян не готовы участвовать в акциях протеста
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митинг пикет протест акция забастовка (2008) | Фото: img.lenta.ru

Подавляющее число россиян - 86 процентов - не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях и не замечали таковых в последние несколько месяцев (88 процентов). Об этом сообщили в "Левада-центре", передает РБК.
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Доля готовых выйти на митинг из-за проблем социального характера снизилась с 13 до 8 процентов по сравнению с декабрем прошлого года.

Желающих участвовать в политических акциях еще меньше - 6 процентов (на 2 процента меньше, чем в декабре 2017-го).

Три четверти (75 процентов) россиян считают маловероятными массовые протесты с экономическими требованиями. Противоположной точки зрения придерживаются 17 процентов респондентов (на 6 процентов меньше).

Протесты по политическим мотивам, по мнению россиян, еще менее вероятны (80 процентов). Допускают такую возможность 12 процентов опрошенных.

Участвовали в митингах за последние два или три месяца 1 процент респондентов.

В исследовании, проведенном с 23 по 27 марта, участвовали 1600 жителей городов и сел из 136 населенных пунктов 52 регионов страны.

Напомним, ранее эксперты Minchenko Consulting предположили, что в 2018–2019 годах для власти ключевыми будут риски протестных выступлений, не связанных с выборами. Стихийные протесты по поводу экологии, чрезвычайных ситуаций, выступления обманутых дольщиков и вкладчиков могут стать самыми проблемными для Кремля.

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16.04.2018 11:04 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:04 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.04.2018 05:36 Мск
В 2018 году ожидаются протесты россиян - доклад

Ранее 13.04.2018 03:35 Мск
Навальный анонсировал митинг перед инаугурацией Путина








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86% россиян не готовы участвовать в акциях протеста
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