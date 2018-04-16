86% россиян не готовы участвовать в акциях протеста

Подавляющее число россиян - 86 процентов - не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях и не замечали таковых в последние несколько месяцев (88 процентов). Об этом сообщили в "Левада-центре", передает РБК.

Доля готовых выйти на митинг из-за проблем социального характера снизилась с 13 до 8 процентов по сравнению с декабрем прошлого года.

Желающих участвовать в политических акциях еще меньше - 6 процентов (на 2 процента меньше, чем в декабре 2017-го).

Три четверти (75 процентов) россиян считают маловероятными массовые протесты с экономическими требованиями. Противоположной точки зрения придерживаются 17 процентов респондентов (на 6 процентов меньше).

Протесты по политическим мотивам, по мнению россиян, еще менее вероятны (80 процентов). Допускают такую возможность 12 процентов опрошенных.

Участвовали в митингах за последние два или три месяца 1 процент респондентов.

В исследовании, проведенном с 23 по 27 марта, участвовали 1600 жителей городов и сел из 136 населенных пунктов 52 регионов страны.

Напомним, ранее эксперты Minchenko Consulting предположили, что в 2018–2019 годах для власти ключевыми будут риски протестных выступлений, не связанных с выборами. Стихийные протесты по поводу экологии, чрезвычайных ситуаций, выступления обманутых дольщиков и вкладчиков могут стать самыми проблемными для Кремля.