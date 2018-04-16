Ответственный за информполитику свердловского губернатора отмечает день рождения в Африке

Директор департамента информационной политики губернатора Свердловской области Александр Иванов сегодня отмечает день рождения, находясь в Марокко.

В Северную Африку чиновник отправился в отпуск для участия в многодневном марафоне Le Marathon des Sables ("Песчаный марафон").

Эта гонка проходила с 6 по 16 апреля в одной из самых жарких пустынь планеты Сахара уже в 33-й раз.

На официальном сайте Le Marathon des Sables сообщается, что гонка состоит из шести этапов, ее длина около 250 км с набором высоты по дистанции около 3 тыс. 500 м. Длина каждого этапа колеблется от 30 до 90 км.

В этом году в "Песчаном марафоне" приняли участие 1069 спортсменов 49 национальностей.

Иванов выступал под №123 и на текущий момент, в соответствии с протоколом, занимает 416 место.

Накануне.RU поздравляет Александра Леонидовича с днем рождения и желает ему марафонской выносливости в спорте и служебной деятельности.