ДЭУ и чиновники не согласились с иском жителя Екатеринбурга, который попал в аварию из-за дорожной ямы

Чкаловский районный суд Екатеринбурга объявил перерыв в деле по иску Сергея Радо, который пострадал из-за дорожной ямы. Как передает корреспондент Накануне.RU, на следующем заседании судья вынесет окончательное решение.

Напомним, что Сергей Радо подал иск в суд на МБУ "Октябрьское ДЭУ", в результате бездействия которого, как считает мужчина, он попал в аварию в 2014 году. Екатеринбуржец угодил в яму на велосипеде и был доставлен в больницу с серьезными травмами. Мужчина требует взыскать с дорожников 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Как рассказал сам Сергей, он лишь хочет преподать дорожникам урок, чтобы в дальнейшем они добросовестно относились к своей работе.

"Я не хочу нажиться на ДЭУ, моя главная цель - наказать их, вот и все. Я же мог убиться в этой аварии. Мне этот миллион не нужен, и если я выиграю суд, то потрачу эти деньги на профилактику состояния дорог в городе", - заявил он в суде.

Сегодня на заседание были приглашены свидетели: сотрудники ГИБДД и "скорой помощи". Но вспомнить детали произошедшего им не удалось.

Представители МБУ "Октябрьского ДЭУ", городской администрации и администрации Октябрьского района заявили, что несогласны с требованиями постаревшего, так как, по их мнению, никаких весомых доказательств он не привел.

Судья объявила перерыв в деле. Решение будет озвучено на следующем заседании.