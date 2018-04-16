Работникам уральского промышленного предприятия не заплатили около 3 млн рублей: СКР возбудил дело

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на сумму в несколько миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, с октября 2016 по март 2017 года на одном из промышленных предприятий в поселке Большой Исток Сысертского района руководство допустило образование задолженности по заработной плате перед 35 работниками, которым, в общей сложности, не заплатили более 2 млн 700 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Сейчас решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба сотрудникам.

Как отметили в ведомстве, за данное преступление установлена ответственность, в том числе, в виде лишения свободы на срок до трех лет.