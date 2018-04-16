Трое пострадавших в аварии на ямальской трассе – в тяжелом состоянии в реанимации

Из семи госпитализированных после аварии на трассе Новый Уренгой – Ямбург ямальцев трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Трое – а реанимации, двое – в хирургии, по одному – в нейрохирургии и травматологии. Из 17 пострадавших не все – вахтовики, девять человек – жители Нового Уренгоя, Пангод, Муравленко. Рабочих – восемь человек: это жители Башкирии, Саратова и области, Татарстана и Тюмени. Трое находящихся в реанимации – не вахтовики, жители Нового Уренгоя. Все они – стабильно тяжелые, у них – политравмы, сочетанные, один – крайне тяжелый. Те, кто в отделениях, - в состоянии средней степени тяжести", - рассказала Накануне.RU главврач новоуренгойской горбольницы Ирина Груздева.

Напомним, авария произошла в 13.30 15 апреля на 77 км трассы Новый Уренгой – Ямбург. Столкнулись перевозивший вахтовиков "МАЗ" и "КамАЗ". 17 пострадавших на вертолете санавиации доставили в больницу газовой столицы. Возбуждено уголовное дело.