Губернатор Тюменской области отчитается перед депутатами о работе областного правительства

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев примет участие в заседании областной думы, которое состоится 19 апреля, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона выступит с отчетом о деятельности регионального правительства за 2017 год. Будут подведены итоги работы. Также Владимир Якушев выделит направления, над которыми предстоит работать.

Напомним, в прошлом году, Владимир Якушев, выступая перед депутатами облдумы с отчетом о работе регионального правительства в 2016 г., назвал развитие промышленности основным фактором роста тюменской экономики. Также глава региона заявил, что менеджмент сельскохозяйственных предприятий оставляет желать лучшего, поскольку снижение издержек производства ведется недостаточно эффективно. Кроме того, губернатор сообщил о начале реализации крупных проектов индустриального уровня.