Чернецкий улучшил показатели: свердловские сенаторы отчитались о доходах

Члены Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель отчитались о доходах за 2017 год. По данным Совфеда, доходы Аркадия Чернецкого по сравнению с 2016 годом возросли, а вот доходы Эдуарда Росселя, наоборот, снизились, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Аркадий Чернецкий в 2017 году заработал 7,2 млн руб., что на миллион больше, чем в 2016 году. Его супруга получила 2,2 млн руб., а в 2016 она имела доход в 3 млн руб. Что же касается недвижимости, то у него в собственности участок под строительство в 10,1 тыс. кв. м, жилой дом площадью 518,4 кв. м и гараж. В собственности имеется и автомобиль - Lexus LX-570.



Аркадий Чернецкий

Эдуард Россель за 2017 заработал больше, чем Чернецкий - 11,9 млн руб., но этот результат чуть хуже 2016 года, где доход составлял 12,5 млн руб. Его супруга в 2017 году получила 169 тыс. руб. В собственности у Росселя два приусадебных земельных участка общей площадью свыше 4 тыс. 600 кв.м, жилой дом, квартира и два гаража. В собственности и два авто и автоприцепа - Тойота Лэнд Круйзер и Мерседес GL350CDС 4MATIC. В собственности у жены квартира, два гаража-стоянки и жилой дом.



Эдуард Россель