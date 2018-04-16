В Ереване полиция разгоняет демонстрантов, перекрывающих дороги

Акции протеста с блокировкой дорог проходят по всему центру Еревана.

В частности, было заблокировано движение по некоторым дорогам, связывающим спальные районы города с центром. На дорогах оставлены машины без водителей с включенными аварийными сигналами. Люди ложатся на асфальт, не пропуская автомашины, в том числе общественный транспорт.

Движение по центру города было почти прекращено.

Как сообщает "Интерфакс", полиция Армении начали зачистку проезжей части центральных автодорог города от демонстрантов. Кроме того, полицейские заблокировали подступы к зданию парламента Армении на проспекте Баграмяна.

Протестующие выступают против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Напомним, полномочия Саргсяна на посту президента завершились 9 апреля.17 апреля в парламенте Армении состоятся выборы нового премьер-министра Армении, в руках которого будет сконцентрирована власть в соответствии с переходом страны к парламентской форме правления.

В субботу правящая Республиканская партия официально утвердила кандидатуру руководителя партии Саргсяна на посту премьер-министра страны. В понедельник его кандидатура будет выдвинута официально.