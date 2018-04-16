Депутат Госдумы от Зауралья Александр Ремезков заработал 78,2 млн рублей

Зауральские депутаты Госдумы отчитались о доходах за 2017 год. Наибольший доход среди коллег получил парламентарий от "Справедливой России" Александр Ремезков – 78,2 млн рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

В собственности у депутата, как и годом ранее, два земельных участка для сельскохозяйственного использования площадью 6 тыс. 705 кв.м. и 1 млн 131 тыс. 281 кв.м., прицеп BOAT TRAILER KARAVAN и катер BAYLINER Р35-67КР.

"Единоросс" Василий Шишкоедов задекларировал доход в 4,9 млн рублей. ему принадлежат два земельных участка для садоводства, два земельных участка для ведения сельскохозяйственного производства площадью 160 тыс. кв.м. и 80 тыс. кв.м., а также автомобили KIA SLS (SPORTAGE), KIA XM FL (SORENTO) и автоприцеп легковой КМЗ.

Депутат Александр Ильтяков заработал 4,8 млн рублей. В его собственности находятся два земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства, земли сельскохозяйственного назначения площадью 123 тыс. кв.м., земельный участок для эксплуатации здания торгового центра, земельный участок для размещения храма, земельный участок для размещения часовни, жилой дом, здание павильона с помещениями для приема пищи, здание храма, помещение с подвалом в здании торгового центра и автомобили Toyotе Grand Hiace, Toyotе Alphard V и квадроцикл.

Коммунист Павел Дорохин отчитался о 4,6 млн рублей. В долевой собственности у депутата квартира, также ему принадлежат автомобили BMW 316I и Lexus GS350.