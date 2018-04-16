"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове

Кандидат в президенты на выборах 2018 года Павел Грудинин рассказал о том, что на встрече кандидатов в президенты с Владимиром Путиным он поднял вопрос политзаключенного полковника Владимира Квачкова.

"Я президенту на встрече сказал, что ситуация с Квачковым ненормальная. Он сделал вид, что не знает, что он находится в местах лишения свободы, и сказал, что разберется (смех в зале). Я говорю вам, что, похоже, это была правда, он действительно неподдельное удивление высказал: "Его же выпустили!". Я надеюсь, мы все же привлечем внимание и выпустят на самом деле", - рассказал Грудинин на III съезде ПДС НПСР, который в минувшую субботу проходил в "Совхозе имени Ленина".

Напомним, что ранее журналисты сообщили, что 20 марта на встрече Путина и его соперников на выборах президента Грудинин якобы попросил у главы государства только о поддержке его "Совхоза" и отзыва исков.

Напомним, что Владимир Квачков – советский и российский военный, полковник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России. В 2005 году был арестован по обвинению в покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения 5 июня 2008 года оправдан судом присяжных. 22 декабря 2010 года Верховный суд России оставил в силе оправдательный приговор. Через день, 23 декабря 2010 года, Квачков был вновь арестован, на этот раз по обвинению в организации вооруженного мятежа в России и терроризме. 8 февраля 2013 года Мосгорсуд признал Квачкова виновным в предъявленных ему обвинениях и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. 18 июля 2013 года Верховный суд РФ снизил срок с 13 до восьми лет. 18 августа 2017 года Квачков был приговорен Самарским военным судом Приволжского военного округа еще к 1,5 годам колонии строгого режима за "возбуждение ненависти либо вражды" в видеоролике, сделанном им в местах заключения.