Житель Красноярска арестован за истязание малолетней падчерицы

В Красноярске арестован мужчина, избивавший малолетнюю падчерицу, сообщили Накануне.RU в СКР.

"20-летний житель Красноярска арестован по уголовному делу об истязании 4-летней падчерицы, которую он избивал ремнем и шнуром от зарядки", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавшая девочка и ее шестилетняя сестра изъяты из семьи.