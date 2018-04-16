Сразу четыре заместителя губернатора Кемеровской области уволены по распоряжению Цивилева

Временно исполняющий обязанности главы Кузбасса Сергей Цивилев отправил в отставку коллегию администрации Кемеровской области. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.

"В соответствии с принятыми в минувшую пятницу решениями с главами муниципалитетов о том, что Кузбасс должен стать регионом номер один за Уралом, сегодня приступили к реорганизации системы управления администрации Кемеровской области", - пояснил свое решение Цивилев.

Уточняется, что от должностей освобождены: заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов, заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Елена Жидкова, заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой, а также и.о. заместителя губернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин. По распоряжению Сергея Цивилева все остальные заместители губернатора с сегодняшнего дня становятся исполняющими обязанности заместителей губернатора - на период до формирования нового состава коллегии обладминистрации.

Напомним, в начале апреля Аман Тулеев, который занимал пост главы Кузбасса последние 20 лет, заявил об отставке по собственному желанию. Он пояснил, что решение связано с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Исполняющим обязанности губернатора был назначен Сергей Цивилев.