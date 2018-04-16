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армия и ВПК  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 11


Железный Занавес-2: санкции приведут к краху сырьевой модели Санкции ведут к неизбежному разрушению сырьевой модели России, которая была возможной только в условиях партнерства с Западом. США никогда не простят России примерку на себя "доспехов СССР", присоединение Крыма, помощь Донбассу и Сирии и главное – международное обличение США. Несмотря на качели "лучше-хуже", отношения с Западом будут только ухудшаться.
16.04.2018
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Стоимость акций "Русала" опустилась до исторического минимума
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Шахта Черемухвская-Глубокая, СУБР, Русал, Североуральск, бокситы (2015) | Фото:

Акции алюминиевой компании "Русал" в понедельник пробили очередной минимум стоимости. На Гонконгской фондовой бирже они потеряли более 20%.
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Их стоимость снижалась до 1,63 гонконгских доллара за одну акцию. Ранее минимальная стоимость акций составляла 2,09 доллара.

Как сообщало Накануне.RU, "Русал", основным владельцем которого является Олег Дерипаска, попал под санкции Минфина США. На этом фоне котировки акций обвалились. Компания заявила о риске возникновения технического дефолта по ряду кредитов. Позднее кабмин пообещал поддержку российским компаниям, попавшим под санкции. В Минфине заявили о том, что "Русал" может получить краткосрочную ликвидность через "Промсвязьбанк".

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16.04.2018 10:04 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:04 Екб


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Стоимость акций "Русала" опустилась до исторического минимума
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