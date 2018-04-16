Стоимость акций "Русала" опустилась до исторического минимума

Акции алюминиевой компании "Русал" в понедельник пробили очередной минимум стоимости. На Гонконгской фондовой бирже они потеряли более 20%.
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Их стоимость снижалась до 1,63 гонконгских доллара за одну акцию. Ранее минимальная стоимость акций составляла 2,09 доллара.
Как сообщало Накануне.RU, "Русал", основным владельцем которого является Олег Дерипаска, попал под санкции Минфина США. На этом фоне котировки акций обвалились. Компания заявила о риске возникновения технического дефолта по ряду кредитов. Позднее кабмин пообещал поддержку российским компаниям, попавшим под санкции. В Минфине заявили о том, что "Русал" может получить краткосрочную ликвидность через "Промсвязьбанк".