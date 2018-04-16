В "Домодедово" не подтвердили слухи о пробивших дно самолета слитках

В аэропорту "Домодедово" опровергли распространенную СМИ информацию о том, что золотыми слитками пробило дно у самолета.

Речь шла о самолете S7, вылетавшем в Испанию. В авиакомпании РЕН ТВ также заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Как пишет телеграм-канал Mash, пассажирский самолет не смог вылететь из московского аэропорта в Аликанте якобы из-за того, что перевозившиеся тем же бортом золотые слитки пробили дно грузового отсека. Инцидент произошел уже во время посадки пассажиров. В итоге людей отправили в Испанию на другом самолете.

Напомним, в марте тонны золота рассыпались в Якутии при взлете грузового самолета. После инцидента умами местных жителей завладела "золотая лихорадка".