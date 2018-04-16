Гартунг в 2017 году заработал на 10 млн больше, а доходы Колесникова снизились в 10 раз

Самым богатым южноуральским депутатом Госдумы стал "эсер" Валерий Гартунг, задекларировавший доход в 38,8 млн рублей. В 2016 год доходы парламентария были нижи на 10 млн рублей – 28,7 млн рублей. Самый низкий доход среди южноуральских коллег показал единоросс Олег Колесников. Его доходы снизились с 31,2 млн рублей в 2016 году до 3,7 млн рублей в 2017 году, передает корреспондент Накануне.RU.

В долевой собственности с супругой у лидера южноуральских "справедливороссов" находятся земельный участок площадью 9 тыс. 846, жилой дом, а также Мерседес-Бенц CL. Супруга депутата заработала почти 103 млн рублей. Ей принадлежат, как и годом ранее, два жилых дома, квартира в Швейцарии, автомобили Порше Кайен и Мерседес А250, и прицеп МЗСА 817701. Также у нее появилась квартира с парковочным местом на Кипре.

Супруга Олега Колесникова - депутат ЗСО Лена Колесникова заработала в прошлом году 7 млн рублей. Никакой недвижимости и транспортных средств на депутата Госдумы, как и на его супругу не записано.

Экс-глава Магнитогорска Виталий Бахметьев потерял в доходах 2,3 млн рублей. В 2017 году он задекларировал 7,5 млн рублей. Ему принадлежат три жилых дома, три квартиры, одна из которых в долевой собственности, гараж, земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1,7 тыс. кв.м, земельный участок под ИЖС, земельный участок земли поселения 1,5 тыс. кв.м. Также в собственности у парламентария автомобиль Mercedes-Benz GL 500 4 MATIC, два маломерных судна KAWASAKI SX-R800 и ГЦ BOMBARDIER GTX-215, снегоболотоход и снегоход.

5,3 млн рублей заработал в прошлом году депутат от "Единой России" Владимир Бурматов. В собственности депутата и его супруги, как и годом ранее, находится квартира, кроме того, ему принадлежит Mercedes-benz E350.

Остальные южноуральские депутаты заработали от 4,5 млн рублей до 4,9 млн рублей.

Депутат Госдумы Елена Ямпольская отчиталась о 4,5 млн руб. Ей принадлежит земельный участок для ведения садоводства, две квартиры, одна из которых в долевой собственности, и автомобиль Land Rover Range Rover Sport. Супруг парламентария заработал 39,6 млн рублей.

Андрей Барышев как и годом ранее задекларировал четыре квартиры, одна из которых в Испании, нежилое здание и три земельных участка общей площадью более 12. тыс. кв.м.

Анатолий Литовченко увеличил свои доходы на 2,5 млн рублей до 4,5 млн рублей. В собственности у депутата земельный участок для сельскохозяйственного производства площадью 112 тыс. кв.м, земельный участок под ИЖС, садовый участок, жилой дом и автомобиль УАЗ-469Б. Также в долевой собственности у него находятся квартира и земельный участок, а в аренде – лесной участок (2.4 тыс. кв.м).

Представитель ЛДПР Виталий Пашин также увеличил доходы. Если в 2016 году он декларировал 1,5 млн рублей, то в 2017 году – 4,6 млн рублей. Если годом ранее на депутата не было записано собственности, то в этом он показал квартиру площадью 227 кв.м. При этом супруга депутата заработала 16 млн рублей.