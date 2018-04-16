В Пермском крае 17 апреля пройдет масштабная проверка тревожных сирен

Завтра в Пермском крае зазвучат сирены. Местных жителей просят не пугаться. Необходимость проверок объясняют подготовкой к предстоящему периоду прохождения весеннего половодья и пожароопасному сезону.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, 17 апреля пройдут комплексные технические проверки региональной, местных и локальных систем оповещения Пермского края, а также комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций с запуском электросирен.

Спасатели напоминают пермякам, что в случае ЧС при включении сирен, жителям Пермского края необходимо включить телевизор, настроить на телевизионный канал "Россия-1" или радиоприемник на радиовещательный канал "Радио России" и прослушать экстренную информацию.