СМИ: На системе пожарной безопасности в "Зимней вишне" сэкономили 7 млн рублей

В кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в котором 25 марта из-за пожара погибли 64 человека, знали о неисправности системы пожарной безопасности в течение двух лет, однако средства на ее ремонт собственником выделены не были. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на близкий к расследованию источник.

По данным источника, обслуживающая пожарную систему ТЦ компания "Системный интегратор" выявила при проверке в 2016 году многочисленные недостатки, допущенные еще при установке оборудования, а также его несоответствие ГОСТам и СНИПам. По оценке специалистов на устранение несоответствий требовалось 7 млн рублей, о чем сообщили собственнице здания Юлии Богдановой. Однако она не выделила необходимых средств.

Дальнейшее обслуживание, по словам собеседника издания, свелось, по сути, к "латанию дыр" там, где ломалось. Все выявленные неполадки фиксировались в специальном журнале и устранялись, если судить по записям, в течение трех часов. Во всех случаях собственник ставился в известность. Последняя запись в журнале помечена 19 марта.

Кроме того, из-за неправильной первоначальной установки оборудования, противопожарная система не могла работать в полной мере. Специалистам также известно об одном случае, когда эта система применялась для набора воды, что запрещено.

Ранее стало известно, что следователи установили высокопоставленных должностных лиц, которые препятствовали проведению проверок противопожарной безопасности в торговом центре. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в минувшую субботу на встрече с родственниками погибших при пожаре.

Напомним, гендиректор компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова находится под арестом, также как и Игорь Полозиненко, руководитель компании "Системный интегратор".