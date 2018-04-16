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армия и ВПК  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
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от издателя  |  комментариев: 11


Железный Занавес-2: санкции приведут к краху сырьевой модели Санкции ведут к неизбежному разрушению сырьевой модели России, которая была возможной только в условиях партнерства с Западом. США никогда не простят России примерку на себя "доспехов СССР", присоединение Крыма, помощь Донбассу и Сирии и главное – международное обличение США. Несмотря на качели "лучше-хуже", отношения с Западом будут только ухудшаться.
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политика ;
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До конца года в Перми отремонтируют миллион "квадратов" дорог
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строительство дорога бульдозер каток (2006) | Фото: www.perm.ru

Члены временной комиссии городской думы Перми по дорогам и благоустройству оценили ход ямочного ремонта и планы на дорожный сезон. До конца года отремонтируют 1 млн "квадратов" трасс, на что федерация дала 600 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.
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Депутатская комиссия провела выездное заседание, в ходе которого проверила работу завода по производству литого асфальтобетона, а также оценила технологию ликвидации ям на дорогах с помощью этого материала. Сейчас в Перми улицы и скверы активно приводятся в порядок после зимы. Идет локальный ремонт проблемных участков дорожного полотна, до 1 мая восстановят 700 люков. МУП "Полигон" прочищает ливневки и выявляет бесхозные сети. В планах на сезон-2018 – ремонт порядка 20 объектов в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги", федеральный центр выделил на эти цели 600 млн. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

"В планах – реконструкция скверов на улицах Гашкова, Краснополянской, Калгановской, сквера Субботина и Землячки. В последнем работы уже начались. Будем продолжать благоустраивать дворы. Реконструкция и ремонт улиц и скверов находятся на особом депутатском контроле ", - сказал первый вице-спикер думы Перми Дмитрий Малютин.

Другие новости по темам: пермская гордума, временная комиссия по дорогам и благоустройству, деньги, ремонт дорог
16.04.2018 11:36 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
13:36 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.11.2017 14:20 Мск
Пермские власти нарастили дорожные расходы бюджета: что построят и отремонтируют








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До конца года в Перми отремонтируют миллион "квадратов" дорог
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