До конца года в Перми отремонтируют миллион "квадратов" дорог

Члены временной комиссии городской думы Перми по дорогам и благоустройству оценили ход ямочного ремонта и планы на дорожный сезон. До конца года отремонтируют 1 млн "квадратов" трасс, на что федерация дала 600 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Депутатская комиссия провела выездное заседание, в ходе которого проверила работу завода по производству литого асфальтобетона, а также оценила технологию ликвидации ям на дорогах с помощью этого материала. Сейчас в Перми улицы и скверы активно приводятся в порядок после зимы. Идет локальный ремонт проблемных участков дорожного полотна, до 1 мая восстановят 700 люков. МУП "Полигон" прочищает ливневки и выявляет бесхозные сети. В планах на сезон-2018 – ремонт порядка 20 объектов в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги", федеральный центр выделил на эти цели 600 млн. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

"В планах – реконструкция скверов на улицах Гашкова, Краснополянской, Калгановской, сквера Субботина и Землячки. В последнем работы уже начались. Будем продолжать благоустраивать дворы. Реконструкция и ремонт улиц и скверов находятся на особом депутатском контроле ", - сказал первый вице-спикер думы Перми Дмитрий Малютин.