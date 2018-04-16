В реновации Перми готовы принять участие японские и краснодарские девелоперы

В пятницу, 13 апреля, губернатор Пермского края Максим Решетников провел рабочую встречу с представителями краснодарского девелопера "Девелопмент-Юг" и японской компании "YUNIKA". В мероприятии приняли участие губернатор, представители региональных министерств, глава города Перми, руководитель ГБУ "Агентство инвестиционного развития" и топ-менеджмент компаний "YUNIKA" и "Девелопмент-Юг".

Ключевой опыт компаний связан с инвестициями в элитную недвижимость и управление крупными коммерческими объектами. На текущий момент основным направлением деятельности является девелопмент недвижимости. При этом компании "Девелопмент-Юг" и "YUNIKA" имеют большой опыт работы на территории Российской Федерации.

В рамках встречи губернатор Прикамья Максим Решетников представил инвестиционный потенциал региона, а президенты корпораций "Девелопмент-Юг" и "YUNIKA" – об интересах компании в сфере развития девелопмента в регионе.

Как отметили президент Строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг" Сергей Иванов и президент компании "YUNIKA" Мотохико Исодзаки, обе компании готовы инвестировать в крупные инфраструктурные проекты и девелопмент. При этом компании рассчитывают на долгосрочное сотрудничество.

Отметим, накануне делегация Пермского края представляла инвестиционные проекты на Международном инвестиционном форуме в Объединенных Арабских Эмиратах "Annual – Investment Meeting 2018". Возглавил делегацию глава Прикамья Максим Решетников. В результате проведенных презентаций пермские компании заключили сразу несколько соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве с арабскими инвесторами. Кроме того, в результате переговоров в ОАЭ "Краснокамский завод металлических сеток" и арабская компания LOOTAH планируют запустить совместное производство.

В первый день работы форума губернатор Пермского края Максим Решетников презентовал инвестиционный потенциал региона заместителю министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулле Аль-Салеху. Замминистра экономики ОАЭ проявил интерес к представленным инвестиционным проектам Пермского края и выразил уверенность в совместном сотрудничестве.