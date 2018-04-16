Менеджер уральской турфирмы оставила 17 клиентов без отдыха и без денег

На Среднем Урале перед судом предстанет менеджер туристического агентства. Женщину обвиняют в мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, жительница Серова работала менеджером турагентства "ИНТУР-С" и выполняла обязанности, связанные с получением оплаты, оформлением и предоставлением клиентам туристических услуг. Как показало расследование, полученные от них деньги на счет туроператоров она не перечисляла, а распоряжалась ими по своему усмотрению.

В результате сразу 17 клиентов агентства остались и без поездок, и без денег, оплаченных за туры на отдых. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 1,3 млн руб.

Сейчас уголовное дело направлено в Серовский районный суд. Также потерпевшими предъявлены исковые заявления о возмещении причиненного им ущерба.