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от издателя  |  комментариев: 11


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Тотальный диктант в Екатеринбурге писали массово
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фонд святой екатерины, тотальный диктант (2018) |

Более трех тысяч человек приняли участие в «Тотальном диктанте» в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU. В Екатеринбурге впервые в этом году в Тотальном диктанте  приняли участие слепые  и слабовидящие горожане. Они писали диктант с помощью азбуки Брайля. Специальные приборы для письма и грифели библиотеке для слепых подарил  городской партнер «Тотального диктанта» Фонд святой Екатерины. Буквы в тактильном письме обозначают с помощью шести точек, которые расположены в два столбца. При письме точки прокалываются специальной иголкой, а сама запись текста ведется справа налево. Это связано с тем, что шрифт Брайля читают по выпуклым точкам, поэтому пишут с обратной стороны листа — в зеркальном отображении.

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. В 2018 году всероссийская акция  прошла в минувшую субботу. В столице Среднего Урала диктант писали сразу на тридцати площадках. Например, в музее «Россия — моя история» был ажиотажный спрос на места для написания, последнее место за партой зарезервировали  за неделю до начала.  Всего  в музее  диктант  написали почти восемьдесят человек.

фонд святой екатерины, тотальный диктант(2018)|

Цель акции — показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Роль учителя, который читает текст диктанта исполняла заслуженная артистка России Ирина Ермолов. «Раньше я диктовала только своим сыновьям. Меня проинструктировали, чтобы я прочитала три раза каждое предложение: сначала чтобы просто прослушали, затем медленно, и третий раз — для проверки. Я рада, что люди хотят быть грамотными, значит, внутри них есть амбиции и добрые помыслы», - рассказала Ермолова.

Как отметил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев: ««Тотальный диктант — это уникальный проект, значение которого сложно  переоценить, ведь  знание родного языка является базовым для каждого русского человека».

фонд святой екатерины, тотальный диктант(2018)|

Тотальный диктант – общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции –  фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст Тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

фонд святой екатерины, тотальный диктант(2018)|

Фонд святой Екатерины, созданный   к 300-летию Екатеринбурга,  объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка  значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.

 

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16.04.2018 09:12 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:12 Екб


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Тотальный диктант в Екатеринбурге писали массово
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