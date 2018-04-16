Тотальный диктант в Екатеринбурге писали массово

Более трех тысяч человек приняли участие в «Тотальном диктанте» в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU. В Екатеринбурге впервые в этом году в Тотальном диктанте приняли участие слепые и слабовидящие горожане. Они писали диктант с помощью азбуки Брайля. Специальные приборы для письма и грифели библиотеке для слепых подарил городской партнер «Тотального диктанта» Фонд святой Екатерины. Буквы в тактильном письме обозначают с помощью шести точек, которые расположены в два столбца. При письме точки прокалываются специальной иголкой, а сама запись текста ведется справа налево. Это связано с тем, что шрифт Брайля читают по выпуклым точкам, поэтому пишут с обратной стороны листа — в зеркальном отображении.

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. В 2018 году всероссийская акция прошла в минувшую субботу. В столице Среднего Урала диктант писали сразу на тридцати площадках. Например, в музее «Россия — моя история» был ажиотажный спрос на места для написания, последнее место за партой зарезервировали за неделю до начала. Всего в музее диктант написали почти восемьдесят человек.

Цель акции — показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Роль учителя, который читает текст диктанта исполняла заслуженная артистка России Ирина Ермолов. «Раньше я диктовала только своим сыновьям. Меня проинструктировали, чтобы я прочитала три раза каждое предложение: сначала чтобы просто прослушали, затем медленно, и третий раз — для проверки. Я рада, что люди хотят быть грамотными, значит, внутри них есть амбиции и добрые помыслы», - рассказала Ермолова.

Как отметил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев: ««Тотальный диктант — это уникальный проект, значение которого сложно переоценить, ведь знание родного языка является базовым для каждого русского человека».

Тотальный диктант – общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст Тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.