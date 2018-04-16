ЦБ отозвал лицензию у банка однокурсника Путина

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Объединенный финансовый капитал" ("ОФК Банк"), говорится в сообщении регулятора.

Лицензия отозвана с 16 апреля.

"Проблемы в деятельности ОФК банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. При этом банк осуществлял финансирование экономически взаимосвязанных предприятий указанной отрасли, применяя различные схемы в целях формального соблюдения установленных Банком России пруденциальных норм деятельности", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, кредитная организация допускала неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части несоблюдения обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также своевременности и достоверности представлявшейся в уполномоченный орган информации.

Банк России неоднократно применял в отношении ОФК банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Одной из причин финансовой неустойчивости кредитной организации является корпоративный конфликт, вследствие которого крупнейшие заемщики отказались либо стали неспособны обслуживать свои обязательства перед кредитной организацией.

Банк является участником системы страхования вкладов. По данным Банка России, на 1 апреля по величине активов эта кредитная организация занимала 127-е место в банковской системе РФ.

Как сообщалось, Банк России с 21 марта ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в "ОФК Банке" сроком на три месяца и ввел временную администрацию в лице АСВ на полгода.

ОФК банк контролируется рядом физлиц. Самый крупный пакет акций банка (25%) принадлежит партнеру адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Николаю Егорову. По данным СМИ, он - однокурсник президента России Владимира Путина. Как сообщалось, Егоров также является совладельцем АО "Антипинский НПЗ" - в 2015 году он приобрел 20% акций.