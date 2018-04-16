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от издателя  |  комментариев: 11


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В Миассе возбуждено уголовное дело по факту обрушения на женщину подвесного потолка в торговом центре
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Миасс, торговый центр, обрушение потолка, (2018) | Фото: СК

В Миассе по факту обрушения подвесного потолка в отделе торгового центра "Слон" возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. В результате инцидента местная жительница получила повреждения грудного отдела позвоночника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
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ЧП произошло вечером в субботу, 14 апреля. Обрушились конструкции подвесного потолка на площади около 30 кв. м. Местная жительница получила травму грудного отдела позвоночника. Женщина доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана медицинская помощь.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и виновных должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказали в пресс-службе СК.

Миасс, торговый центр, обрушение потолка,(2018)|Фото: СК

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16.04.2018 09:18 Мск | Миасс | информационная служба Накануне.RU
11:18 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.04.2018 23:50 Мск
В Миассе на женщину обрушился подвесной потолок в торговом центре








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В Миассе возбуждено уголовное дело по факту обрушения на женщину подвесного потолка в торговом центре
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