В Миассе возбуждено уголовное дело по факту обрушения на женщину подвесного потолка в торговом центре

В Миассе по факту обрушения подвесного потолка в отделе торгового центра "Слон" возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. В результате инцидента местная жительница получила повреждения грудного отдела позвоночника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

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ЧП произошло вечером в субботу, 14 апреля. Обрушились конструкции подвесного потолка на площади около 30 кв. м. Местная жительница получила травму грудного отдела позвоночника. Женщина доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана медицинская помощь.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и виновных должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказали в пресс-службе СК.