Сенатор от Зауралья Сергей Лисовский задекларировал доход в 71,4 млн рублей

Доходы сенатора Совета Федерации РФ от Курганской области Сергея Лисовского за 2017 год увеличились почти в 12 раз. Если за 2016 год он задекларировал почти 6 млн рублей, то за 2017 год – 71,4 млн рублей, об этом сообщается на сайте Совфеда.

При этом из собственности сенатора исчезли три земельных участка общей площадью 53478 кв.м. и автомобили Кадилак и БМВ 750LixDrive. Как и годом ранее ему принадлежат квартира площадью 154,5 кв. м., а также прицеп "МЗСА". Кроме того, у сенатора появился новый автомобиль - МЕРСЕДЕС БЕНЦ V 250 D 4.

Сенатор Елена Перминова задекларировала доход в 5,8 млн рублей. Собственности у члена Совфеда нет. Однако ее супругу, заработавшему в прошлом году 1,6 млн рублей, принадлежат земельный участок площадью 1 тыс. кв.м., жилой дом и автомобиль Фольксваген Пассат.