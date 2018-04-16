Лидер - Лев Ковпак. Депутаты Госдумы от Свердловской области отчитались о доходах

в этот день
16.04.18
12:10
В Екб.14:10
Вице-спикер ГД предложил россиянам лечиться корой дуба и боярышником
На Ямале в аварии пострадали 17 вахтовиков. Подробности
Керимов стал самым богатым российским сенатором: увеличил доходы в 230 (!) раз
Главное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал о том, как побеседовал с Путиным о Квачкове

Тема дня
"Удар по Сирии преследовал политические, а не военные цели" В субботу, 14 апреля, США при содействии Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирийской Арабской Республики. Всего с подлодок, кораблей и самолётов, практически не заходивших в сирийское пространство, было выпущено около 120 крылатых ракет.
16.04.2018
армия и ВПК  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 11


Железный Занавес-2: санкции приведут к краху сырьевой модели Санкции ведут к неизбежному разрушению сырьевой модели России, которая была возможной только в условиях партнерства с Западом. США никогда не простят России примерку на себя "доспехов СССР", присоединение Крыма, помощь Донбассу и Сирии и главное – международное обличение США. Несмотря на качели "лучше-хуже", отношения с Западом будут только ухудшаться.
16.04.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
США заявили, что не предупреждали российскую сторону об ударе по Сирии
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 538

Лидер - Лев Ковпак. Депутаты Госдумы от Свердловской области отчитались о доходах
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Депутаты Госдумы опубликовали сведения о доходах и имуществе за 2017 года. У некоторых парламентариев, избранных от Свердловской области, финансовое положение улучшилось.

Возглавляет рейтинг депутат-"единоросс" Лев Ковпак. Его доходы в 2017 году составили более 58 млн руб., а вот в 2016 - только 36 млн руб. При этом в 2017 году количество квартир снизилось с пяти до двух.

ковпак лев игоревич депутат законодательного собрания свердловской области(2013)|Фото: Накануне.ru
Лев Ковпак

Его однопартиец Сергей Бидонько заработал 19,5 млн руб., тем самым увеличив свой доход с прошлого года на 17 млн руб.

бидонько сергей юрьевич министр строительства свердловской области(2016)|Фото: Накануне.ru
Сергей Бидонько

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Езерский замыкает ТОП-3 богатых депутатов от Свердловской области. В 2017 году он заработал 19,4 млн руб. По сравнению с 2016 годом доходы увеличились на несколько миллионов.

езерский николай николаевич депутат государственной думы рф(2005)|Фото: Накануне.ru
Николай Езерский

Депутат от "Единой России" Максим Иванов по сравнению с 2016 годом пополнил свою "казну". Доход в 2017 году составил 11,1 млн руб., это больше на 8 млн руб по сравнению с 2016 годом. Депутат от ЛДПР Данил Шилков в 2017 году заработал 7,8 млн руб. В собственности - квартира, несколько нежилых помещений. У супруги доход чуть меньше - 7,3 млн руб.

Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков в 2017 году получил 6,9 млн руб. По сравнению с 2016 годом, когда доход составил более 3 млн руб., спортсмен-депутат стал богаче.

Праймериз "ЕР", "Единая Россия", Екатеринбург, Чепиков(2017)|Фото: Накануне.RU
Сергей Чепиков

Депутат Госдумы от "ЕР" Андрей Альшевских в 2017 году заработал более 4 млн 655 тыс. руб. В собственности есть жилой дом, баня и бассейн. Представитель ЛДПР Игорь Торощин заработал чуть меньше - 4 млн 636 тыс.руб. По сравнению с 2016 годом у депутата прибавился земельный участок и жилой дом.

Андрей Альшевских(2017)|Фото: 1tv.ru
Андрей Альшевских

Доход лидера профсоюзного движения в Свердловской области Андрея Ветлужских в 2017 году составил 4,5 млн руб. В собственности квартира и гараж.

Закрывает ТОП-10 депутат Дмитрий Ионин, который в 2017 году получил мандат от "Справедливой России" вместо Александра Буркова. Его доход за 2017 год составил 2,6 млн руб.

ионин дмитрий александрович депутат законодательного собрания свердловской области(2017)|Фото: Накануне.ru
Дмитрий Ионин

Другие новости по темам: депутаты госдумы, Свердловская облсть, Лев Ковпак, Сергей Бидонько, Николай Езерский, Максим Иванов, Сергей Чепиков, Андрей Альшевских
16.04.2018 09:44 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:44 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Лидер - Лев Ковпак. Депутаты Госдумы от Свердловской области отчитались о доходах
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+