Лидер - Лев Ковпак. Депутаты Госдумы от Свердловской области отчитались о доходах

Депутаты Госдумы опубликовали сведения о доходах и имуществе за 2017 года. У некоторых парламентариев, избранных от Свердловской области, финансовое положение улучшилось.

Возглавляет рейтинг депутат-"единоросс" Лев Ковпак. Его доходы в 2017 году составили более 58 млн руб., а вот в 2016 - только 36 млн руб. При этом в 2017 году количество квартир снизилось с пяти до двух.



Лев Ковпак

Его однопартиец Сергей Бидонько заработал 19,5 млн руб., тем самым увеличив свой доход с прошлого года на 17 млн руб.



Сергей Бидонько

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Езерский замыкает ТОП-3 богатых депутатов от Свердловской области. В 2017 году он заработал 19,4 млн руб. По сравнению с 2016 годом доходы увеличились на несколько миллионов.



Николай Езерский

Депутат от "Единой России" Максим Иванов по сравнению с 2016 годом пополнил свою "казну". Доход в 2017 году составил 11,1 млн руб., это больше на 8 млн руб по сравнению с 2016 годом. Депутат от ЛДПР Данил Шилков в 2017 году заработал 7,8 млн руб. В собственности - квартира, несколько нежилых помещений. У супруги доход чуть меньше - 7,3 млн руб.

Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков в 2017 году получил 6,9 млн руб. По сравнению с 2016 годом, когда доход составил более 3 млн руб., спортсмен-депутат стал богаче.



Сергей Чепиков

Депутат Госдумы от "ЕР" Андрей Альшевских в 2017 году заработал более 4 млн 655 тыс. руб. В собственности есть жилой дом, баня и бассейн. Представитель ЛДПР Игорь Торощин заработал чуть меньше - 4 млн 636 тыс.руб. По сравнению с 2016 годом у депутата прибавился земельный участок и жилой дом.



Андрей Альшевских

Доход лидера профсоюзного движения в Свердловской области Андрея Ветлужских в 2017 году составил 4,5 млн руб. В собственности квартира и гараж.

Закрывает ТОП-10 депутат Дмитрий Ионин, который в 2017 году получил мандат от "Справедливой России" вместо Александра Буркова. Его доход за 2017 год составил 2,6 млн руб.



Дмитрий Ионин