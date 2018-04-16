Тюменский депутат Госдумы потерял десятки миллионов рублей

Большинство депутатов Госдумы от Тюменской области, Югры и Ямала в 2017 г. смогли увеличить свой доход, следует из опубликованных "нижней палатой" деклараций. Однако на фоне общего роста благосостояния народных избранников крупную сумму потерял бывший лидер тюменских либерал-демократов, передает корреспондент Накануне.RU.

За год резко упали доходы депутата от ЛДПР Владимира Сысоева. Если в 2016 г. он задекларировал 76,8 млн руб., то в 2017 г. его доход составил 17,7 млн руб.

Немногим больше 10 млн руб. заработал Анатолий Карпов, при этом в прошлом году его доход был почти вдвое меньше - 5,5 млн руб. В списке собственности депутата появилась третья квартира, площадью 48,10 кв. м, еще две квартиры - у супруги.

Планку в 10 млн руб. перешагнул коммунист Николай Езерский, в прошлом году он заработал 19,4 млн руб. Парламентарий в придачу к своему "Мерседес S-500" купил "Лексус Lx 570". Такой же автомобиль есть у его супруги. Павел Завальный, представляющий ХМАО, заработал 16,4 млн руб. против 15,7 млн руб. в 2016-м. Депутат приобрел квартиру, площадью 238,00 кв. м.

Среди депутатов, чьи доходы увеличились, Татьяна Гоголева (заработала 5,5 млн руб. против 3,8 млн руб. в 2016 г.), Николай Брыкин (4,9 млн руб. против 2,3 млн руб.), Владимир Пушкарев (4,6 млн руб. против 4,2 млн руб.), Иван Квитка ( 6,7 млн руб. после 4,6 млн руб. в 2016 г.), Павел Дорохин (4,6 млн руб. против 4,5 млн руб.)

Упали доходы у бывшего мэра Сургута, Александр Сидоров в 2017 г. заработал 8 млн руб., что на 2 млн меньше, чем в 2016-м. У него по-прежнему нет имущества в собственности, он пользуется участком, квартирой и домом жены. Другой северный депутат без недвижимости Эрнест Валеев (Тюменская область) потерял 100 тыс. руб., его доход за 2017 г. - 5,3 млн руб. Почти на миллион снизились доходы депутата от Ямала Григория Ледкова, он заработал 4,5 млн руб.

Отметим, что некоторые депутаты являются поклонниками дорогих авто. "Единоросс" Брыкин владеет TOYOTA LAND CRUISER, а также катером Sea Ray. У Завального в гараже авто LEXUS LX 570, PORSCHE CAYENNE TURBO, и два MERCEDES-BENZ супруги. Иван Квитка ездит на Land Rover Range Rover Sport., такое же авто у супруги Павла Дорохина, сам депутат предпочитает BMW 316I и Lexus GS350.

Как сообщало Накануне.RU, о доходах отчитались сенаторы от "матрешки".