Тюменский депутат Госдумы потерял десятки миллионов рублей

в этот день
16.04.18
12:12
В Екб.14:12
Вице-спикер ГД предложил россиянам лечиться корой дуба и боярышником
На Ямале в аварии пострадали 17 вахтовиков. Подробности
Керимов стал самым богатым российским сенатором: увеличил доходы в 230 (!) раз
Главное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал о том, как побеседовал с Путиным о Квачкове

Тема дня
"Удар по Сирии преследовал политические, а не военные цели" В субботу, 14 апреля, США при содействии Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирийской Арабской Республики. Всего с подлодок, кораблей и самолётов, практически не заходивших в сирийское пространство, было выпущено около 120 крылатых ракет.
16.04.2018
армия и ВПК  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 11


Железный Занавес-2: санкции приведут к краху сырьевой модели Санкции ведут к неизбежному разрушению сырьевой модели России, которая была возможной только в условиях партнерства с Западом. США никогда не простят России примерку на себя "доспехов СССР", присоединение Крыма, помощь Донбассу и Сирии и главное – международное обличение США. Несмотря на качели "лучше-хуже", отношения с Западом будут только ухудшаться.
16.04.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
США заявили, что не предупреждали российскую сторону об ударе по Сирии
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 538

Тюменский депутат Госдумы потерял десятки миллионов рублей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2005) | Фото: Александр Иванишин www.itogi.ru

Большинство депутатов Госдумы от Тюменской области, Югры и Ямала в 2017 г. смогли увеличить свой доход, следует из опубликованных "нижней палатой" деклараций. Однако на фоне общего роста благосостояния народных избранников крупную сумму потерял бывший лидер тюменских либерал-демократов, передает корреспондент Накануне.RU.

За год резко упали доходы депутата от ЛДПР Владимира Сысоева. Если в 2016 г. он задекларировал 76,8 млн руб., то в 2017 г. его доход составил 17,7 млн руб.

Немногим больше 10 млн руб. заработал Анатолий Карпов, при этом в прошлом году его доход был почти вдвое меньше - 5,5 млн руб. В списке собственности депутата появилась третья квартира, площадью 48,10 кв. м, еще две квартиры - у супруги.

Планку в 10 млн руб. перешагнул коммунист Николай Езерский, в прошлом году он заработал 19,4 млн руб. Парламентарий в придачу к своему "Мерседес S-500" купил "Лексус Lx 570". Такой же автомобиль есть у его супруги. Павел Завальный, представляющий ХМАО, заработал 16,4 млн руб. против 15,7 млн руб. в 2016-м. Депутат приобрел квартиру, площадью 238,00 кв. м.

Среди депутатов, чьи доходы увеличились, Татьяна Гоголева (заработала 5,5 млн руб. против 3,8 млн руб. в 2016 г.), Николай Брыкин (4,9 млн руб. против 2,3 млн руб.), Владимир Пушкарев (4,6 млн руб. против 4,2 млн руб.), Иван Квитка ( 6,7 млн руб. после 4,6 млн руб. в 2016 г.), Павел Дорохин (4,6 млн руб. против 4,5 млн руб.)

Упали доходы у бывшего мэра Сургута, Александр Сидоров в 2017 г. заработал 8 млн руб., что на 2 млн меньше, чем в 2016-м. У него по-прежнему нет имущества в собственности, он пользуется участком, квартирой и домом жены. Другой северный депутат без недвижимости Эрнест Валеев (Тюменская область) потерял 100 тыс. руб., его доход за 2017 г. - 5,3 млн руб. Почти на миллион снизились доходы депутата от Ямала Григория Ледкова, он заработал 4,5 млн руб.

Отметим, что некоторые депутаты являются поклонниками дорогих авто. "Единоросс" Брыкин владеет TOYOTA LAND CRUISER, а также катером Sea Ray. У Завального в гараже авто LEXUS LX 570, PORSCHE CAYENNE TURBO, и два MERCEDES-BENZ супруги. Иван Квитка ездит на Land Rover Range Rover Sport., такое же авто у супруги Павла Дорохина, сам депутат предпочитает BMW 316I и Lexus GS350.

Как сообщало Накануне.RU, о доходах отчитались сенаторы от "матрешки".

Другие новости по темам: декларации, сведения о доходах депутатов ГД,
16.04.2018 08:17 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
10:17 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.04.2018 15:33 Мск
Дорогие депутаты: народные избранники в ГД оказались миллиардерами и крупными землевладельцами








Добавить комментарий:

Тюменский депутат Госдумы потерял десятки миллионов рублей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+