В Екатеринбурге после публикации Накануне.RU привели в порядок мемориальную доску революционеру Тверитину, оскверненную вандалами

В Екатеринбурге привели в порядок мемориальную доску уральскому революционеру Вениамину Тверитину, оскверненную вандалами. Это произошло после того, как о произошедшем в своей публикации рассказало Накануне.RU.

Напомним, фотографии испорченной белой краской доски в начале апреля прислал в редакцию неравнодушный очевидец. Мемориальная доска В.Д. Тверитину располагается в Октябрьском районе Екатеринбурга и является памятником архитектуры.

Сразу после этого все тот же горожанин написал обращение в районную администрацию. Он сослался на публикацию нашего издания и потребовал привести объект в порядок.

В итоге чиновники и управляющая компания отреагировали оперативно: уже в конце минувшей недели мемориальная доска была приведена в надлежащее состояние.