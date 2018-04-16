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от издателя  |  комментариев: 11


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В Екатеринбурге после публикации Накануне.RU привели в порядок мемориальную доску революционеру Тверитину, оскверненную вандалами
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доска Вениамина Тверитина, Екатеринбург (2018) | Фото: очевидец

В Екатеринбурге привели в порядок мемориальную доску уральскому революционеру Вениамину Тверитину, оскверненную вандалами. Это произошло после того, как о произошедшем в своей публикации рассказало Накануне.RU.

Напомним, фотографии испорченной белой краской доски в начале апреля прислал в редакцию неравнодушный очевидец. Мемориальная доска В.Д. Тверитину располагается в Октябрьском районе Екатеринбурга и является памятником архитектуры.

доска Вениамина Тверитина, вандализм(2018)|Фото: очевидец

доска Вениамина Тверитина, вандализм(2018)|Фото: очевидец

Сразу после этого все тот же горожанин написал обращение в районную администрацию. Он сослался на публикацию нашего издания и потребовал привести объект в порядок.

В итоге чиновники и управляющая компания отреагировали оперативно: уже в конце минувшей недели мемориальная доска была приведена в надлежащее состояние.

доска Вениамина Тверитина, ответ администрации(2018)|Фото: очевидец

доска Вениамина Тверитина, Екатеринбург(2018)|Фото: очевидец

доска Вениамина Тверитина, Екатеринбург(2018)|Фото: очевидец

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16.04.2018 08:50 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:50 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.04.2018 10:35 Мск
В Екатеринбурге вандалы осквернили мемориальную доску уральскому революционеру Вениамину Тверитину








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В Екатеринбурге после публикации Накануне.RU привели в порядок мемориальную доску революционеру Тверитину, оскверненную вандалами
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