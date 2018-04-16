Южноуральские сенаторы заработали за 2017 год по 4,6 млн рублей

Южноуральские сенаторы отчитались о доходах и имуществе за 2017 год. Ирина Гехт и Олег Цепкин задекларировали доход в размере 4,6 млн рублей каждый.

В собственности у сенатора от исполнительной власти так же, как и годом ранее, находятся квартира площадью 108 кв.м и БМВ 420И.

Олег Цепкин задекларировал два земельных участка общей площадью 1,8 тыс. кв.м., два жилых дома (253,9 кв.м. и 158 кв.м.), квартиру, гараж и два автомобиля: JEEP WRANGLER и PORCHE CAYENN DIESEL.

Супруга сенатора за прошлый год заработала 1,1 млн рублей. Ей принадлежит AUDI S5.