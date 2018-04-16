В Волоколамске участники акции против свалки перекрыли дорогу к ней: задержаны несколько человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько активистов Волоколамска, которые в воскресенье перекрыли подъезд к мусорному полигону "Ядрово".

В субботу, 14 апреля, митинги против мусора прошли в нескольких городах Подмосковья, на митинг в Волоколамске вышли около тысячи человек. По данным "ОВД-Инфо", после него были задержаны пять активистов "Левого фронта".

Как пишет "Коммерсант", к митингующим вышел руководитель администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов, который извинился "от имени власти за то, что свалка приносила столько тревог и проблем". Он подтвердил, что 14 апреля завоз мусора на "Ядрово" прекратился. По его словам, необходимое оборудование уже везут из Нидерландов, и, как только оно прибудет, на свалке начнется дегазация.

Уже в воскресенье к "Ядрово" снова поехали мусоровозы, они везли отходы на новую свалку, которая находится на расстоянии 200 м от старой, теперь закрытой. Чиновники подчеркнули, что полигон отвечает всем необходимым стандартам безопасности.

Однако люди не поверили: несколько десятков активистов, недовольных открытием новой свалки, попытались перекрыть проезд мусоровозам.

Как сообщили "Ъ" участники, местная полиция их сначала не трогала, "но потом подъехали два автобуса с ОМОНом, бойцы начали оттеснять людей, и пришлось потолкаться". Восемь человек в итоге были задержаны, но отпущены без протокола. На акции присутствовал мэр Волоколамска Петр Лазарев. Ранее у него дома прошли обыски.

Напомним, в марте выбросы газа на полигоне в Волоколамске привели к тому, что были госпитализированы несколько десятков детей.

Полностью решить проблему с запахом в "Ядрово" Андрей Воробьев поручил не позднее 15 июня.