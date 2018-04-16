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Импортозамещение или самострел: что несут новые контрсанкции? Стало известно, какой ответ Россия собирается дать на новые западные санкции. В Госдуму законопроект об ответных мерах из 16 позиций. Закон получился рамочный. Санкции коснутся не только США, но и стран, поддерживающих политику Штатов, при этом перечень таких стран, а также серьезность и уровень запретов депутаты оставили на усмотрение правительства. Документ обсудили эксперты Накануне.RU.
13.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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В Волоколамске участники акции против свалки перекрыли дорогу к ней: задержаны несколько человек
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Волоколамск митинг (2018) | Фото:vk.com/yaroslavgusarov

Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько активистов Волоколамска, которые в воскресенье перекрыли подъезд к мусорному полигону "Ядрово".

В субботу, 14 апреля, митинги против мусора прошли в нескольких городах Подмосковья, на митинг в Волоколамске вышли около тысячи человек. По данным "ОВД-Инфо", после него были задержаны пять активистов "Левого фронта".

Как пишет "Коммерсант", к митингующим вышел руководитель администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов, который извинился "от имени власти за то, что свалка приносила столько тревог и проблем". Он подтвердил, что 14 апреля завоз мусора на "Ядрово" прекратился. По его словам, необходимое оборудование уже везут из Нидерландов, и, как только оно прибудет, на свалке начнется дегазация.

Волоколамск митинг(2018)|Фото:vk.com/yaroslavgusarov

Уже в воскресенье к "Ядрово" снова поехали мусоровозы, они везли отходы на новую свалку, которая находится на расстоянии 200 м от старой, теперь закрытой. Чиновники подчеркнули, что полигон отвечает всем необходимым стандартам безопасности.

Однако люди не поверили: несколько десятков активистов, недовольных открытием новой свалки, попытались перекрыть проезд мусоровозам.

Как сообщили "Ъ" участники, местная полиция их сначала не трогала, "но потом подъехали два автобуса с ОМОНом, бойцы начали оттеснять людей, и пришлось потолкаться". Восемь человек в итоге были задержаны, но отпущены без протокола. На акции присутствовал мэр Волоколамска Петр Лазарев. Ранее у него дома прошли обыски.

Напомним, в марте выбросы газа на полигоне в Волоколамске привели к тому, что были госпитализированы несколько десятков детей.

Полностью решить проблему с запахом в "Ядрово" Андрей Воробьев поручил не позднее 15 июня.

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16.04.2018 08:17 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:17 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.04.2018 07:58 Мск
Запах гари ощущается в ряде районов Москвы

Ранее 14.04.2018 13:09 Мск
В Волоколамске и других городах Подмосковья проходят митинги против свалок








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В Волоколамске участники акции против свалки перекрыли дорогу к ней: задержаны несколько человек
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