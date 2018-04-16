Югорского врача обвиняют в смерти пациентки: повредил легкое

Прокуратура направила в суд дело анестезиолога-реаниматолога Нижневартовской окружной больницы №2. Он обвиняется в смерти пациентки, передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, 4 июля 2017 г. врач повредил катетером легкое 52–летней пациентки. На следующий день она умерла в больнице.

Материалы направлены в Нижневартовский городской суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.