Керимов стал самым богатым российским сенатором: увеличил доходы в 230 (!) раз

Сенатор Сулейман Керимов, заработавший 2 млрд 750 млн 600 тыс. руб. в прошлом году, получил наибольший доход среди всех членов Совета Федерации. Об этом говорится в декларациях сенаторов за 2017 год, опубликованных на сайте Совфеда.

При этом Керимов почти в 230 раз увеличил заработок по сравнению с 2016 годом, когда он задекларировал 12 млн 2 тыс. рублей. Из объектов недвижимого имущества в декларации Керимова указана одна треть доли в квартире площадью 53,5 кв.м, принадлежащая его супруге. В пользовании сенатора квартира также есть квартира (37.8 кв.м), а у его несовершеннолетнего ребенка квартира площадью 53.5 кв.м. Вся эта недвижимость расположена в России.

На втором месте по доходам среди сенаторов оказался Валерий Пономарев с 1 млрд 878 млн руб. Годом ранее Пономарев был самым богатым сенатором с 2 млрд 666 млн дохода.

На третьем месте за 2017 год - Александр Бабаков (564 млн). Следом идут Борис Невзоров (337 млн) и Игорь Зубарев (219 млн), передает "Интерфакс".

Как сообщало Накануне.RU, ранее о своих доходах за 2017-й год отчитались президент России Владимир Путин, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, чиновники из Администрации президента и депутаты Государственной думы.