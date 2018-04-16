Самый богатый сенатор севера Урала потерял 46 млн

Члены Совета Федерации от Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов опубликовали декларации о доходах. Финансовое ряда большинства сенаторов не ухудшилось: кто-то сохранил доход 2016 г., кто-то сумел улучшть результат. Неудачным 2017-й стал лишьлдля прошлогоднего регионального лидера, экс-глава дочерней компании "Газпрома" потерял две трети доходов, передает корреспондент Накануне.RU.

Годовой доход сенатора от Ханты-Мансийского автономного округа Юрия Важенина снизился с 70 млн руб. в 2016-м, до 23,4 млн руб. в 2017 г. Еще 4 млн руб. заработала его супруга. Чета купила новый земельный участок, теперь их 13 в собственности, состав недвижимости не изменился: три квартиры, жилой дом. Супруги за го не сменили авто, они владеют двумя "Субару", у Важенина также есть катер и снегоболотоход. Второй сенатор от ХМАО Эдуард Исаков второй год зарабатывает 4,6 млн руб.

Тюменский сенатор Степан Киричук больше, чем в два раза увеличил доходы: с 6,1 до 13,4 млн руб. Новой недвижимости с прошлой декларационной кампании у него нет. Сенатор верен своему авто БМВ Х5 xDrive30d. Его коллега Михаил Пономарев как и в прошлом году задекларировал 5,3 млн руб.

Бывший губернатор Ямала Юрий Неелов увеличил доходы на миллион: с 15,1 млн руб. до 16,3 млн руб. по итогам 2017 г. Список собственности сенатора пополнился тремя новыми жилыми домами (теперь их шесть). Александр Ермаков как и год назад заработал 5,1 млн руб., на 2 млн руб. пополнила семейный бюджет его супруга.