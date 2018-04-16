В Екатеринбурге в ДТП погиб молодой парень

Сегодня ночью в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП в районе Уралмаша.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе спасения "СОВА", на проспекте Космонавтов девушка-водитель на LADA Priora врезалась в столб, в результате чего погиб пассажир.

Авария случилась в 04.30. По предварительным данным, водитель - девушка 1997 года рождения двигалась по проспекту Космонавтов со стороны улицы Фронтовых бригад в направлении улицы Красных Командиров. Автоледи не справилась с управлением и въехала в фонарный столб.



В результате ДТП погиб на месте молодой парень 1997 года рождения, а водитель находится в больнице в тяжелом состоянии.

Известно, что у девушки не было водительских прав.