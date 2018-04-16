На Ямале из-за аварии, в которой пострадали 17 вахтовиков, возбуждено дело

Возбуждено уголовное дело по факту аварии на ямальской трассе, в которой пострадали вахтовики, передает корреспондент Накануне.RU.

По версии полицейских, 45-летний водитель автомобиля "Нефаз" не учел особенности и состояние машины, дорожные и метеоусловия, неправильно выбрал скорость движения и не справившись с управлением. Из-за этого он столкнулся с "МАЗом".

Пострадали водители обоих транспортных средств и 15 пассажиров "Нефаза". Семерых госпитализировали в Новоуренгойскую городскую больницу. Оба водителя в момент аварии были трезвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

В пресс-службе окружного управления МЧС Накануне.RU сообщили об открытии из-за ДТП "горячей линии". Звонить можно по номеру (34922) 3-22-11.