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США готовятся ввести новые санкции против РФ в связи с "химатакой" в Сирии

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Импортозамещение или самострел: что несут новые контрсанкции? Стало известно, какой ответ Россия собирается дать на новые западные санкции. В Госдуму законопроект об ответных мерах из 16 позиций. Закон получился рамочный. Санкции коснутся не только США, но и стран, поддерживающих политику Штатов, при этом перечень таких стран, а также серьезность и уровень запретов депутаты оставили на усмотрение правительства. Документ обсудили эксперты Накануне.RU.
13.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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На Ямале из-за аварии, в которой пострадали 17 вахтовиков, возбуждено дело
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ДТП, авария, трасса, Ямбург, Новый Уренгой, Камаз, МАЗ (2018) | Фото:УГИБДД УМВД России по ЯНАО

Возбуждено уголовное дело по факту аварии на ямальской трассе, в которой пострадали вахтовики, передает корреспондент Накануне.RU.
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По версии полицейских, 45-летний водитель автомобиля "Нефаз" не учел особенности и состояние машины, дорожные и метеоусловия, неправильно выбрал скорость движения и не справившись с управлением. Из-за этого он столкнулся с "МАЗом".

Пострадали водители обоих транспортных средств и 15 пассажиров "Нефаза". Семерых госпитализировали в Новоуренгойскую городскую больницу. Оба водителя в момент аварии были трезвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

ДТП, авария, трасса, Ямбург, Новый Уренгой, Камаз, МАЗ(2018)|Фото:УГИБДД УМВД России по ЯНАО

ДТП, авария, трасса, Ямбург, Новый Уренгой, Камаз, МАЗ(2018)|Фото:УГИБДД УМВД России по ЯНАО

В пресс-службе окружного управления МЧС Накануне.RU сообщили об открытии из-за ДТП "горячей линии". Звонить можно по номеру (34922) 3-22-11.

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16.04.2018 07:57 Мск | Новый Уренгой | Михаил Лукашкин
09:57 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.04.2018 17:14 Мск
На Ямале в ДТП при столкновении "Камаза" и "МАЗа" пострадали 16 человек








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На Ямале из-за аварии, в которой пострадали 17 вахтовиков, возбуждено дело
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